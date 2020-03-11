يُعرض حوالى 20 فيلما ايرانيا في مهرجان مونتريال الدولي في كندا بدورته الـ38.

وسيعرض بالعروض الخاصة للمهرجان الفيلم الوثائقي «مانيكانات قلعة حسن خان» وانيميشن «الحوض».

والعرض الخاص سيكون باسم «نظرة على افلام الفن الايراني» وسيعرض على 3 اجزاء «الدنيا خشبة مسرح»، «التعرض المزدوج» و«الجمال» وسيكون مجموع الافلام المعروضة 20 فيلما تنقسم الى افلام قصيرة، وثائقية وانيميشن لمخرجين ايرانيين.

وسيعرض فيلم «مانيكانات قلعة حسن خان» للمخرج «سام كلانتري» وفيلم الانيميشن «الحوض» للمخرجة «محبوبة كلائي» بقسم «الجمال».

و«مانيكانات قلعة حسن خان» يروي مصير مانيكانات مصنع مهجور الذي يشبه مصير الانسان.

انيميشن «الحوض» هو عمل تجريبي يمزج بين الواقع والخيال، حيث يخرج زوج على شكل بقايا القهوة في فناجين من المغسلة