  • الأربعاء ١٦ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 11, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277932 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 14:38 الاقسام: ثقافة وفن  
«الرمادي المائل» الايراني يشارك في مهرجان الأفلام الأوروبية

«الرمادي المائل» الايراني يشارك في مهرجان الأفلام الأوروبية

تأهل فيلم «الرمادي المائل» القصير للمخرج إقبال شيرزائي إلى المشاركة في مهرجان الأفلام الأوروبية المستقل (ECU ) الدولي.

 ويهدف المهرجان إلى كشف المواهب والإبداعات الجديدة في عالم الإخراج وإنتاج الأفلام، ومعتمد لدى أكاديمية الأفلام الأوروبية.

هذا وسبق للفيلم المشاركة في العديد من الأحداث والمحطات السينمائية الدولية منها الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان Cartoon Club الإيطالي إضافة إلى مهرجان الفيلم الأمريكي وغيرها من المشاركات.

يذكر أن فعاليات مهرجان (ECU ) السينمائي الدولي سوف تقام في الفترة بين 24 حتى 26 ابريل القادم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec