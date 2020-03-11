تأهل فيلم «الرمادي المائل» القصير للمخرج إقبال شيرزائي إلى المشاركة في مهرجان الأفلام الأوروبية المستقل (ECU ) الدولي.

ويهدف المهرجان إلى كشف المواهب والإبداعات الجديدة في عالم الإخراج وإنتاج الأفلام، ومعتمد لدى أكاديمية الأفلام الأوروبية.

هذا وسبق للفيلم المشاركة في العديد من الأحداث والمحطات السينمائية الدولية منها الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان Cartoon Club الإيطالي إضافة إلى مهرجان الفيلم الأمريكي وغيرها من المشاركات.

يذكر أن فعاليات مهرجان (ECU ) السينمائي الدولي سوف تقام في الفترة بين 24 حتى 26 ابريل القادم.