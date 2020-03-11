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رقم الخبر: 277930 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يتأهل الى 3 مهرجانات دولية

فيلم ايراني يتأهل الى 3 مهرجانات دولية

تاهل الفيلم الايراني القصير «سِتين» للمخرج اصغر عباسي الى 3 مهرجانات دولية في اميركا والاوروغواي.

واشار المخرج عباسي الى تاهل هذا الفيلم كاول تجربة دولية له الى 3 مهرجانات دولية وقال ان الفيلم تاهل الى مهرجان «بيب آب» في نيويورك ومهرجان اسبوع هاليوود للافلام في لاس فيغاس باميركا وكذلك قسم المنافسة لمهرجان «ميراداس» في الاوروغواي.

واوضح بان مشاركة فيلمه «سِتين» كاول تجربة دولية له جاءت بعد اخراجه اكثر من 20 فيلما قصيرا ووثائقيا اكتسب من خلالها خبرات قيمة واضاف، ان هذا الفيلم الروائي يتألف من ثلاثية بمضامين «الحب، حماس الشباب، والادمان على المخدرات» التي تبدو انها لا علاقة لها ببعضها من الناحية الروائية الا انها مرتبطة ببعضها من ناحية المفهوم.

وصرح بان الفيلم عبارة عن رواية لانتخاب حساس بين الحب والنزوة وبين الحب والادمان وبالتالي يتغلب الحب والانسانية على النزوة والادمان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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