يمضي المسلسل التلفزيوني الايراني «التغلغل» (نفوذ) مراحل تصويره الاخيرة في طهران ليكون جاهزا للعرض على القناة الاولى للتلفزيون الايراني في فصل الخريف القادم.

وتم تصوير قسم مهم من هذا المسلسل في شمال البلاد كما تمت محاكاة جدار السفارة الاميركية السابقة بطهران وعدد من المشاهد الخاصة الاخرى في مدينة «غزالي» السينمائية قرب طهران.

ويعتمد المسلسل على الوثائق المتاحة من تلك الفترة ويبين الاسباب الكامنة وراء تصدي القوى الثورية للاجواء التي كانت متوفرة لعمليات التجسس الاميركي بعد انتصار الثورة وفقا للوثائق التاريخية.

وقد تم انتاج المسلسل بهدف تبيان التاثير السلبي للتواجد الاجنبي في البلاد ويريد بالتالي ان يوضح لجيل الشباب والناشئة لماذا اطلق اسم وكر التجسس على السفارة الاميركية بطهران.

ويبين الفيلم كيف ان مختلف مواقع التجسس في مختلف انحاء البلاد مثل موقع «كبكان» كانت منهمكة بعمليات التجسس وترفع تقاريرها مباشرة الى السفارة الاميركية.

ويتضمن الجزء الاول من المسلسل الاحداث منذ ما قبل انتصار الثورة الاسلامية حتى السيطرة على وكر التجسس (السفارة الاميركية السابقة بطهران) فيما يتضمن الجزء الثاني عملية احتجاز الرهائن حتى انقلاب نوجة (انقلاب عسكري جرى التخطيط له من قاعدة نوجة الجوية في همدان غرب ايران) ومن ثم الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988.