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رقم الخبر: 277928 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
مسنة مصرية تكتب القرآن بخط يدها في عامين

مسنة مصرية تكتب القرآن بخط يدها في عامين

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيدة مسنة قامت بكتابة القرآن في فترة زمنية تصل لأربع سنوات بعد أن قام حفيدها «محمد أسامة» بنشر صورها في إحدى المجموعات عبر «فيسبوك».

والسيدة تدعى سعاد عبدالقادر تبلغ من العمر قرابة 77 عاماً، وتنتمي لمحافظة «الأسكندرية»، المصرية وذكر حفيدها في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها داومت على كتابة القرآن الكريم يومياً بعد اتمامها لصلاة الفجر.

وكانت تستغرق السيدة سعاد عبدالقادر، مدة زمنية تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، تقوم خلالها بكتابة القرآن الكريم، حتى أن استطاعت كتابته كله، في مصحف منسوخ بخط اليد، خلال عامين.

كما أكد حفيد السيدة سعاد عبدالقادر، أن جدته لا تجيد القراءة والكتابة بل اعتمدت على الموهبة الفطرية في كتابة القرآن الكريم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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