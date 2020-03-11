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رقم الخبر: 277922 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 12:54 الاقسام: رياضة  
كينجز يحقق فوزه السادس على التوالي بدوري هوكي الجليد

كينجز يحقق فوزه السادس على التوالي بدوري هوكي الجليد

فاز لوس أنجلوس كينجز (3-1) على كولورادو أفالانش، ليحقق فوزه السادس على التوالي بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الإثنين.

وأنقذ الحارس جوناثان كويك، 21 محاولة، ليمدد أفضل سلسلة انتصارات لكينجز هذا الموسم.

وسجَّل مايكي أندرسون، وأوستن فاجنر، وأليكس لافالو، أهداف كينجس، الذي لم يحقق 6 انتصارات متتالية منذ 2017، بينما أهدر أفالانش، فرصة تخطي سانت لويس بلوز في صدارة قسم الوسط.

وخسر سانت لويس (2-1) من فلوريدا بانثرز الذي واصل زحفه نحو الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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