فاز لوس أنجلوس كينجز (3-1) على كولورادو أفالانش، ليحقق فوزه السادس على التوالي بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الإثنين.

وأنقذ الحارس جوناثان كويك، 21 محاولة، ليمدد أفضل سلسلة انتصارات لكينجز هذا الموسم.

وسجَّل مايكي أندرسون، وأوستن فاجنر، وأليكس لافالو، أهداف كينجس، الذي لم يحقق 6 انتصارات متتالية منذ 2017، بينما أهدر أفالانش، فرصة تخطي سانت لويس بلوز في صدارة قسم الوسط.

وخسر سانت لويس (2-1) من فلوريدا بانثرز الذي واصل زحفه نحو الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.