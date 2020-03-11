وقال العميد محمد ملاشاهي: في اطار التصدي الحاسم لأي عملية تهريب للمخدرات في الشريط الحدودي، فان حرس الحدود ابلغ بوجود عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في منطقة جالق سراوان الحدودية، ومع التخطيط الدقيق للعمليات وتشديد اجراءات المراقبة، تم ادراج هذه القضية بشكل خاص على جدول الأعمال. واوضح قائد حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان، انه من خلال القيام بعمليات استخباراتية مكثفة، تم تحديد مكان اختفاء المهربين وشحنة المخدرات، وكذلك موعد ارسال الشحنة الى داخل البلاد. واشار العميد ملا شاهي الى انه خلال الاشتباك المسلح مع المهربين، تم ضبط طن و488 كغم من الافيون تم اخفاؤها بمهارة بين اخاديد الجبل وفي داخل السيارة، فيما لاذ المهربون بالفرار مستغلين وعورة المنطقة الجبلية. كما لفت العميد ملاشاهي الى ان وحدة حرس الحدود في سراوان نجحت في عملية اخرى بتوقيف سيارة وضبط اكثر من 73 كغم من الافيون بداخلها واعتقال احد المهربين.