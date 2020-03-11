سجَّل جامال موراي، 21 نقطة منها أول 9 نقاط لفريق دنفر ناجتس ببداية الربع الرابع، وأضاف بول ميلساب 20 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة خلال الفوز (109-95) على ميلووكي باكس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الإثنين.

وأضاف جيرامي جرانت 19 نقطة لدنفر، بينما سجل جاري هاريس 15 نقطة، وويل بارتون 13، فيما أحرز نيكولا يوكيتش 10 نقاط، واستحوذ على 9 كرات مرتدة، وقدم 7 تمريرات حاسمة لناجتس.

ولعب ميلووكي، الذي خسر للمباراة الثالثة على التوالي، بدون يانيس أنتيتوكومبو أفضل لاعب بالموسم الماضي بسبب إصابة بالركبة، وكذلك غاب إيريك بليدسو وجورج هيل للإصابة، وكريس ميدلتون، وبروك لوبيز، ودونتي ديفينشنزو؛ للراحة ليصبح بدون أفضل 6 مسجلين للنقاط لديه.

وتفوق أتلانتا هوكس (143-138) على تشارلوت هورنتس بعد وقت إضافي.

وتألق تراي يانج من صفوف أتلانتا، وسجل 31 نقطة، كما قدم 16 تمريرة حاسمة مقابل 28 نقطة لجون كولينز بجانب الاستحواذ على 11 كرة مرتدة.

وسجل هوكس، أعلى رقم بموسمه بتنفيذ 21 رمية ثلاثية ناجحة من 43 محاولة. وسجل تيري روزير لاعب هورنتس 40 نقطة في أعلى رصيد بمسيرته.

وتغلب تورونتو رابتورز (101-92) على يوتا جاز بعد أن سجل سيرج إيباكا 27 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأضاف باسكال سياكام 27 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم 8 تمريرات حاسمة.