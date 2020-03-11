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|رقم الخبر: 277918
|تاريخ النشر: آذار 10, 2020
|الوقت: 12:59
|الاقسام: اقتصاد
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صادرات ايران لدول الاتحاد الأوراسي تنمو 105 بالمئة
أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، أن صادرات السلع من ايران لدول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بلغت 1.244 مليار دولار في 11 شهرا خلال فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 19 فبراير/شباط 2020.
وصرح "روح الله لطيفي" اليوم الثلاثاء، بأن صادرات السلع الايرانية لدول الاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان – أرمينيا- قرغيزيا)، ارتفعت الى 1.244 مليار دولار صعودا عن 550.41 مليون دولار في الفترة المناظرة السابقة، مسجلة نموا بنسبة 105 بالمئة. يتبع ..
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