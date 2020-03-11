صادرات ايران لدول الاتحاد الأوراسي تنمو 105 بالمئة أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، أن صادرات السلع من ايران لدول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي بلغت 1.244 مليار دولار في 11 شهرا خلال فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 19 فبراير/شباط 2020.