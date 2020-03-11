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رقم الخبر: 277917 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 12:59 الاقسام: محليات  
ممثل منظمة الصحة العالمية يقر باستعداد إيران الكامل لاحتواء "كورونا"

ممثل منظمة الصحة العالمية يقر باستعداد إيران الكامل لاحتواء "كورونا"

قال ممثل منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لدور النقاهة، إن إيران مستعدة تماما للوقاية من فيروس كورونا.

و قام ممثلو منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) ، إلى جانب فريق من الخبراء في إيران، بزيارة دور النقاهة التابعة للجهد التعبوي للقطاع الطبي، للاطلاع والاطمئنان على عملية تقديم الخدمات والسيطرة على الفيروس في اعلى المستويات. واضاف ممثل منظمة الصحة العالمية أثناء زيارة دور النقاهة، أن إيران مستعدة تماما للوقاية من كورونا، وإننا على ثقة تامة بأن الفيروس قيد السيطرة ، واضاف ان النقطة المهمة في السيطرة واستئصال الامراض الوبائية وخاصة فيروس كورونا، هو التعاون القوي بين المؤسسات المعنية والمواطنين، و لحسن الحظ هذا الأمر واضح في إيران. كما ثمن ممثلو منظمة الصحة العالمية جهود الطاقم الطبي الايراني للسيطرة على فيروس كورونا. يذكر أن فيروس كورونا ظهر بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي وانتقل حتى الان الى اكثر من مئة بلد من بينها ايران حيث سجلت اول حالة في مدينة قم في فبراير الماضي، وحتى يوم أمس الاثنين بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 7161 ، تعافى منهم 2394 بينما توفي 237 شخصا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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