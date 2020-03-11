الرسائل التي اعدها لاريجاني اليوم الثلاثاء وجهت الى رئيس اتحاد البرلمانات الدولي والى الامين العام لاتحاد البرلمانات الاسلامية ، والامين العام لاتحاد برلمانات آسيا ، ورؤساء مجالس الدول الاسلامية والاسيوية. واعرب لاريجاني في رسائله عن أسفه للحظر غير الانساني الذي تمارسه أمريكا ضد ايران، معتبرا ان هذا الحظر بما فيه الحظر على الأدوية والتجهيزات الطبية يعتبر من العقبات في طريق القضاء على فيروس كورونا. وفي رسالته الى رئيسة الاتحاد الدولي للبرلمانات "غابريلا كويفاس بارون" أوضح لاريجاني ان منظمة الصحة العالمية فرضت حالة الطوارئ في العديد من البلدان بسبب تزايد انتشار كورونا ، موضحا ان الظروف الدولية تستدعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى الى التعاون الدولي والاقليمي لتعبئة كافة الامكانات التقنية واللوجستية لمساعدة الدول التي تعاني من انتشار الفيروس. ونبه لاريجاني الى أن المؤسف في هذه الظروف الحساسة ان ايران تتعرض بشكل آلي الى الحظر الامريكي المباشر وغير المباشر رغم وقوفها في طليعة الدول التي تواجه انتشار فيروس كورونا.