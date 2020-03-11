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رقم الخبر: 277916 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 12:54 الاقسام: محليات  
لاریجانی یدعو الى تدخل دولي لالغاء الحظر غير الانساني في ظل أزمة كورونا

لاریجانی یدعو الى تدخل دولي لالغاء الحظر غير الانساني في ظل أزمة كورونا

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني رسائل منفصلة الى رؤساء البرلمانات في مختلف دول العالم، داعيا فيها المجتمع الدولي الى توحيد صوته ومواقفه المبدئية لالغاء الفوري لكل الحظر ومن بينها الحظر الطبي الامريكي ضد ايران.

الرسائل التي اعدها لاريجاني اليوم الثلاثاء وجهت الى رئيس اتحاد البرلمانات الدولي والى الامين العام لاتحاد البرلمانات الاسلامية ، والامين العام لاتحاد برلمانات آسيا ، ورؤساء مجالس الدول الاسلامية والاسيوية. واعرب لاريجاني في رسائله عن أسفه للحظر غير الانساني الذي تمارسه أمريكا ضد ايران، معتبرا ان هذا الحظر بما فيه الحظر على الأدوية والتجهيزات الطبية يعتبر من العقبات في طريق القضاء على فيروس كورونا. وفي رسالته الى رئيسة الاتحاد الدولي للبرلمانات "غابريلا كويفاس بارون" أوضح لاريجاني ان منظمة الصحة العالمية فرضت حالة الطوارئ في العديد من البلدان بسبب تزايد انتشار كورونا ، موضحا ان الظروف الدولية تستدعي اليوم وأكثر من أي وقت مضى الى التعاون الدولي والاقليمي لتعبئة كافة الامكانات التقنية واللوجستية لمساعدة الدول التي تعاني من انتشار الفيروس. ونبه لاريجاني الى أن المؤسف في هذه الظروف الحساسة ان ايران تتعرض بشكل آلي الى الحظر الامريكي المباشر وغير المباشر رغم وقوفها في طليعة الدول التي تواجه انتشار فيروس كورونا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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