أعلنت السلطات الإيطالية، (وفاة 97 شخصاً أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس المستجد إلى 463).

وتعد ​إيطاليا​ ​الدولة​ الأوروبية الأكثر تضررا في هذه المرحلة من الوباء، حيث سجلت إلى حد الآن إصابة 9172 شخصا بفيروس كورونا، مقابل 7375 تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

كما أفادت عن انتشار سريع للفيروس في منطقة لمبرديا التي تضم 6 محافظات في شمال البلاد، وأنه في الأسبوع المقبل سيتم تأمين 22 مليون كمامة طبية.

جدير بالذكر أن ​منظمة الصحة العالمية​ أكدت أن (الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم)، داعية لـ(اتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض).