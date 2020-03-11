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رقم الخبر: 277913 تاريخ النشر: آذار 10, 2020 الوقت: 12:54 الاقسام: منوعات  
إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من كورونا بعد الصين

إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من كورونا بعد الصين

أعلنت السلطات الإيطالية، (وفاة 97 شخصاً أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس المستجد إلى 463).

وتعد ​إيطاليا​ ​الدولة​ الأوروبية الأكثر تضررا في هذه المرحلة من الوباء، حيث سجلت إلى حد الآن إصابة 9172 شخصا بفيروس كورونا، مقابل 7375 تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

كما أفادت عن انتشار سريع للفيروس في منطقة لمبرديا التي تضم 6 محافظات في شمال البلاد، وأنه في الأسبوع المقبل سيتم تأمين 22 مليون كمامة طبية.

جدير بالذكر أن ​منظمة الصحة العالمية​ أكدت أن (الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم)، داعية لـ(اتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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