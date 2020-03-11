كشفت دراسة علمية لجامعة كامبريدج البريطانية، الشكل الذي اتخذته أقدم الكائنات الحية المعقدة، والتي عاشت على الأرض قبل حوالي 500 مليون عام.

وأشارت الدراسة إلى اكتشاف مخلوقات بحرية تدعى "رانجيموروف" في منطقة نيوفندلاند الشرقية، والتي عاشت قبل حوالي 571 و 539 مليون عام.

وتعتبر هذه الكائنات هي أول كائنات حية معقدة شكلت ما يمكن تسميته "شبكة اجتماعية" بسيطة لأول مرة في تاريخ الكوكب.

وقال عالم الأحياء في جامعة كامبريدج، أليكس ليو، إن هذه الكائنات تشبه السرخس، لكنها تفتقر إلى الفم والأعضاء ووسائل الحركة، واتخذت هذه الكائنات شكل الخيوط، وهو مايفسر تكاثرها السريع جدا، منوها إلى أنها استعمرت قاع البحار بسرعة كبيرة.

وبحسب العلماء، فإن طول هذه الشعيرات يتراوح بين 2 إلى 40 سنتيمترا، ويبلغ طول أكبرها حوالي 4 أمتار، بحسب (سي إن إن).

وكانت الشعيرات رقيقة جدا لدرجة أن الدراسات السابقة أخطأت الوصول إليها، لكن حفريات نيوفندلاند محفوظة بشكل جيد.

وقال الباحث ليو (لقد نظرنا دائما إلى هذه الكائنات كأفراد، لكننا وجدنا الآن أن العديد من الأفراد من نفس النوع يمكن ربطهم بهذه الخيوط، مثل شبكة اجتماعية حقيقية)، وأضاف (ربما نحتاج الآن إلى إعادة تقييم الدراسات السابقة حول كيفية تفاعل هذه الكائنات، ولا سيما كيفية تنافسها على المكان والموارد في قاع المحيط).