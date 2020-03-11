التي ولدت في 1 يناير 2009 وفقاً للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، أصغر رياضية تنافس في مسابقة هذا العام، فهي أصغر بأشهر قليلة من المتزلجة سكاي براون، التي ستكمل 12 عاماً قبل بدء الأولمبياد. وأصغر لاعب أولمبي موثق كان لاعب الجمباز اليوناني ديميتريوس لوندراس، الذي فاز بالميدالية البرونزية في فريق الحواجز المتوازية في أول ألعاب أولمبية حديثة في أثينا عام 1896، وحينها كان يبلغ 10 سنوات و218 يوماً. وأصبحت ظاظا، أول سورية تنافس على الإطلاق في حدث تنس الطاولة الأولمبي، خامس أصغر منافسة في التاريخ. وبحسب ما أوردت شبكة CNN الأمريكية، فقد فازت ظاظا، الأسبوع الماضي، في بطولة أولمبياد غرب آسيا التي أقيمت في الأردن. ورغم فارق السن الكبير، تقدمت اللاعبة السورية، التي احتلت المركز 155 في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، على اللبنانية سهاكيان، 42 عاماً، بنهائي السيدات في عمان.