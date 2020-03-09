أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ الإرهابيّين خرقوا اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب 8 مرات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وذكرت أنّ الجانب الروسيّ في لجنة الهدنة رصد انتهاكات المسلحين في اللاذقية وحلب وإدلب.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الجانب التركيّ تغافل عن هذه الخروق. إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن الاجتماع مع الوفد الروسي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو سيبدأ الثلاثاء في أنقرة.

وقام الجيش التركي، خلال اليومين الماضيين، بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية 25 مرة، واستهدف بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوري العثور على صواريخ "تاو" أميركية الصنع، وعربات مدمرة، وكمية من الأسلحة ومدافع الهاون والقذائف، وقوالب لصناعة القذائف، وطائرة مسيرة تستخدم لأعمال الرصد والاستطلاع، ومواد شديدة الانفجار، من مخلّفات الجيش التركي وجبهة النصرة في قرى ريف إدلب الجنوبي وبلداتها أثناء عمليات التمشيط في مدينة سراقب.

إلى ذلك تصدى عناصر من الجيش السوري وأهالي قرية الكوزلية غرب بلدة تل تمر شمال الحسكة لرتل من قوات الاحتلال الأميركي حاول الدخول إلى القرية وأجبروه على المغادرة والعودة.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء سانا، أن الرتل الذي يضم 7 مدرعات عسكرية أميركية حاول الدخول إلى القرية، فقام الأهالي بالتصدي له ورشقه بالحجارة بمؤازرة عناصر الجيش، وتم منعه من التقدم وإجباره على العودة من حيث أتى.

وقد حصل حادث مماثل السبت في قرية رميلان الباشا التابعة لريف منطقة رميلان إذ قام الأهالي بقذف مدرعات الاحتلال الأميركي بالحجارة عند مرورها من القرية.

ويذكر أنه في منتصف شباط/فبراير المنصرم، اشتبك أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي مع جنود الاحتلال الأميركي ومنعوهم بمؤازرة من الجيش من المرور، وأعطبوا 4 مدرعات، في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.