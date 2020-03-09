أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، وأضاف أنه من المقرر تدشين مستشفى جديد في المدينة.

وقال اشتيه، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية الاثنين، "بلغ عدد الإصابات في بيت لحم (جنوب القدس)، 20 إصابة، ويجري فحص 137 عينة جديدة"، لافتا إلى تدشين مستشفى جديد في المدينة معدة بشكل كامل للتعامل مع الحالات المكتشفة.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هناك تنسيقاً مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا"، وقال "هذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس "كورونا" المستجد، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.

في السياق ، أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بتجميد جميع زيارات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعدم السماح بدخول الزوار بسبب "انتشار كورونا في عدة مناطق فلسطينية".

وقال اردان : إن إيقاف الزيارات إلى السجون "ضروري ويفرضه الواقع"، معتبراً أن "وصول حامل للكورونا إلى داخل السجن قد يؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من الأسرى وعناصر الشرطة بالمرض".

من جهتها، أعلنت وزارة السياحة الصهيونية الاثنين عن إغلاق الحدود بين "إسرائيل" ومصر، حيث سيتم إغلاق معبر طابا الواصل بين "إسرائيل" ومصر منذ الساعة 17:00 حتى إشعار آخر، وأبلغت الوزارة شركات السياحة الإسرائيلية بالأمر.

إلى ذلك ، استهدفت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، بأسلحتها الرشاشة الثقيلة مراكب الصيادين والمزارعين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية : إن زوارق العدو استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 6 أميال بحرية.

ومن جهة أخرى، أطلقت قوات العدو النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.

يشار الى ان قوات العدو الصهيوني تواصل استهداف المزارعين والصيادين الفلسطينيين، بشكل يومي للتنغيص عليهم في مصادر رزقهم وطردهم من أراضيهم ومن عرض البحر.