أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين بنيران معادية خلال تنفيذ مهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية ضد تنظيم "داعش" مساء الأحد شمال العراق.

وأفادت قيادة القوات المشتركة لعملية "العزم الصلب"، التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، في بيان نشرته الاثنين: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية على أيدي قوات العدو أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوات الأمن العراقية خلال مهمة للقضاء على معقل داعش الإرهابي في منطقة جبلية في شمال العراق يوم 8 مارس".

وأضاف البيان أنه لم يتم الكشف عن اسمي الجنديين القتيلين إلى حين إشعار أقربائهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وتقود الولايات المتحدة منذ العام 2014 التحالف الدولي ضد "داعش" والذي نفذ عمليات ضد التنظيم في العراق بدعوة الحكومة المحلية وفي الأراضي السورية دون موافقة سلطات البلاد، حيث تعاونت مع "قوات سوريا الديمقراطية".

كما نفذت القوات العراقية، الاثنين، 9 آذار/مارس، إنزالا جويا بمشاركة التحالف الدولي ضد الإرهاب، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير بقاياه في منطقة جبال تربط ثلاث محافظات شمالي، وشرقي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الاثنين، بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين، شمالي العاصمة بغداد، تستمر قوات جهاز مكافحة الإرهاب، في ملاحقة عصابات "داعش" الإرهابي، حيث نفذت قوة من الجهاز، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأضافت الخلية، أن القوات اشتبكت مع العصابات الإرهابية من فجر الأحد، ولغاية فجر الاثنين، مع ضربات جوية متلاحقة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن العملية أسفرت عن مقتل 25 إرهابياً، وتدمير 9 آنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب.

يذكر أن سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، في شمال، وشرق البلاد، تعتبر من أبرز المناطق التي اتخذها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي من خلال أوكار حفرها في الجبال منطلقا منها في وقت سابق لشن هجمات على القوات العراقية.

في السياق ، اشتبكت القوات العراقية، الاثنين، مع مسلحين تكفيريين في وكرين تم العثور عليها في سلسلة جبيلة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان الاثنين، بأن القوات في العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة "الإرهاب"، وخلال عملياتها، في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، عثرت على وكرين لعصابة "داعش" التكفيرية.

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن تمكن القوات من القضاء على أربعة تكفيريين كانوا بداخل الوكرين، منوهة إلى أن العملية مازالت مستمرة.

وتعتبر سلسلة جبال مكحول، من أحد أبرز المواقع التي كانت تستخدمها عصابة "داعش" التكفيرية أوكارا لها، في محافظة صلاح الدين التي حررتها القوات العراقية بالكامل مع باقي المدن بمحافظات كركوك، ونينوى، وديالى، والأنبار، خلال معارك حسمت أواخر العام الماضي بانتصارات كبدت "داعش"، خسائر فادحة.

في سياق غير متصل أكد مجلس النواب العراقي أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا المستجد.

ونفى النائب العراقي كاظم فنجان الحمامي، في بيان نقله موقع "روداو"، الأنباء عن إصابة 10 برلمانيين بفيروس كورونا.

وسجل العراق، يوم الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته "سبوتنيك"، مساء الأحد، أن مختبراتها المركزية، شخّصت 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حالة في كل من المثنى، والأنبار، وذي قار، والنجف، وبغداد، وميسان.

ويتابع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل الإجراءات الوقائية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" في ساحات التظاهرات بالمحافظة .

ونشرت المفوضية عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" صورا توثق قيام خلية الأزمة بالمدينة بتعقيم الخيم المنصوبة في ساحات الاعتصام مع تقديم الإرشادات الصحية للمتظاهرين بعدم التواجد في تجمعات حفاظا على صحتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

كما رصد الفريق قيام عدد من المتظاهرين بتقديم الفعاليات الأدبية والشعرية والرياضية في ساحات التظاهر، حيث أقيمت لعبة كرة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة بين فريقي الشرطة والقوة الجوية تحت مجسر الثورة بالمحافظة.