قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأثنين، إن قرار وقف الرحلات مع بعض الدول ليس سياسيا بل هو إجراء احترازي لمصلحة الكويتيين ورعايا الدول التي يشملها هذا القرار.

وأوقفت الكويت، يوم الجمعة، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.

وحول تأجيل جلسة مجلس الأمة، قال الغانم في تصريح للصحافيين، إن عقد الجلسات من عدمه لا يخضع لأهواء شخصية بل يأتي وفق تقييم مستمر، وبعد التواصل مع أعضاء مكتب المجلس السبت قررنا تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن الكل يعلم عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، كما يجب أن نوضح حقيقة مهمة ورئيسية وهي أن انعقاد أي جلسة يعني تواجد ما لا يقل عن 200 شخص في القاعة منهم أعضاء السلطتين وموظفو الأمانة العامة والإعلاميون والطواقم الفنية والحرس وغيرهم، مع تأكيد احترامي لوجهات النظر المختلفة بين من يؤيد عقد أو تأجيل الجلسة.