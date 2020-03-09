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رقم الخبر: 277851 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 19:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير الإتصالات يؤكد ضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في وضع السياسات الوقائية

وزير الإتصالات يؤكد ضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في وضع السياسات الوقائية

أكد وزير الإتصالات "محمد جواد آذري جهرمي" انه لا مناص من استخدام وتوظيف البيانات في وضع السياسات الوقائية في عصر التكنولوجيا والمعلومات.
واعتبر آذري جهرمي المستشفيات، ومحطات الوقود، والأسواق المركزية (محلات السوبر ماركت) بأنها البؤر الرئيسية لانتشار فيروس كورونا.
وفي تغريدة له اليوم الإثنين، كتب وزير الإتصالات: من خلال تلقي بعض المعلومات عن المصابين بفيروس كورونا في إيران وتحليل المعلومات عن الأماكن التي ارتادوا عليها، وكذلك الأماكن التي قاموا فيها بالدفع شخصيا و .. من قبل خبراء استخراج البيانات واستخراج نموذج الانتشار، توصلنا الى انه هناك ثلاث بؤر رئيسية في إيران لانتشار فيروس كورونا وهي المستشفيات ومحطات الوقود ومحلات السوبر ماركت، على التوالي.
وقد أعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى237  حالة والمصابين 7161 فيما بلغ عدد المتعافين 2391 شخصا.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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