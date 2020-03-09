تهاوت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد قرار السعودية زيادة الإمدادات في حرب أسعار مع روسيا بعدما تداعى إتفاق بين منظمة "أوبك" وموسكو، كما تهاوت البورصات الإقليمية والعالمية وأسهم شركات النفط والطيران على خلفية حرب الأسعار والمخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وهذه لمحة سريعة عن وضع الأسواق في التعاملات المبكرة أمس الاثنين:

أسواق النفط:

- أسعار النفط تتهاوى 30% لتصل إلى أقل من 32 دولاراً لخام برنت، وما دون 28 دولاراً للخام الأميركي.

- توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على النفط 9ر99 مليون برميل يومياً في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يومياً، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يومياً في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

شركات النفط:

- هبط سهم أرامكو السعودية -الذي جرى تداوله دون سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً للمرة الأولى يوم الأحد- بنسبة 10% إضافية إلى 27 ريالاً (20ر7 دولارات).

- أسهم توتال تواصل الانخفاض، وتتراجع 9ر13%.

- أسهم شل تتراجع 19%.

- أسهم "بي بي" تنخفض 27% بعد انهيار أسعار النفط.

- أسهم "تولو أويل" تنخفض 57% جراء انهيار سوق النفط، مسجلة أدنى مستوى منذ 2004.

شركات الطيران:

- أسهم طيران الجزيرة الكويتية تتراجع 3ر8% في التعاملات المبكرة بعد تعليق السعودية السفر من الكويت بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

- سهم العربية للطيران يهوي 8ر7% إلى 06ر1 درهم في التعاملات المبكرة بعد تعليق السعودية الرحلات من الإمارات.

البورصات:

- المؤشر السعودي الرئيسي يتراجع نحو 10% إلى 6220 نقطة، وهو أدنى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

- مؤشر دبي ينزل 9% ومؤشر سوق أبوظبي 8% ليتكبد أكبر خسارة في يوم واحد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، كما تراجعت بورصتا عمان والبحرين بأكثر من 4%.

- مؤشر سوق الأسهم القطرية ينخفض 6ر8%، متكبداً أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من 11 عاماً.

- مؤشر السوق الأول بالكويت يهوي 10%، مما أدى إلى تعليق التداولات لبقية الجلسة.

- مؤشر نيكي الياباني يهوي 1ر5%، وهو أقل مستوى في 14 شهراً بسبب كورونا والنفط.

- مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ينزل 1ر6% في التعاملات الصباحية.

- مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في لندن يتراجع 8%.

سوق العملات والسندات والمعادن:

- الريال السعودي يسجل انخفاضاً حاداً مقابل الدولار في سوق العقود الآجلة مع تراجع أسعار النفط.

- الدولار نزل 3ر0% مقابل العملة اليابانية إلى 58ر101 ين، وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام.

- اليورو ارتفع 1% إلى 1408ر1 دولار.

- الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي يتراجعان ما يقارب 2% مقابل نظيرهما الأميركي.

- الروبل الروسي هبط إلى أدنى قيمة له أمام الدولار منذ مارس/ آذار 2016 ووصل إلى مستوى 75 روبلاً للدولار الواحد.

- القيمة السوقية للعملات الرقمية هبطت بنسبة 43ر26 مليار دولار، متأثرة بالخسائر الحادة التي تكبدتها أسعار النفط وزيادة عمليات البيع في أسواق الأسهم عالمياً.

- عملة البيتكوين -وهي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة- هبطت بأكثر من 10% خلال تعاملات أمس.

- أسعار الذهب تتراجع 1% عن أعلى مستوى في 7 سنوات بفعل جني أرباح.

- سندات السعودية المستحقة في 2049 تهبط بأكثر من تسعة سنتات، في حين انخفضت السندات المستحقة في 2029 بمقدار 5ر3 سنتات.

- سندات سلطنة عمان المستحقة في 2048 انخفضت بمقدار 6ر7 سنتات.

- إنخفاض سندات صادرة عن أبوظبي مستحقة في 2047 بواقع 4ر3 سنتات.

- سندات بحرينية مستحقة في 2047 انخفضت بمقدار خمسة سنتات.

- انخفاض سندات أرامكو السعودية المستحقة السداد في 2049 ما يزيد على ثمانية سنتات، والمستحقة في 2029 بمقدار 5ر4 سنتات.