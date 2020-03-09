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رقم الخبر: 277848 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 16:54 الاقسام: اقتصاد  
زنكنة: أميركا أخفقت في تصفير صادرات النفط الايراني

زنكنة: أميركا أخفقت في تصفير صادرات النفط الايراني

جدد وزير النفط بيجن زنكنة تأكيده أن اميركا أخفقت بتصفير صادرات النفط الايراني، في اطار استراتيجية الضغوطات القصوى التي تتبناها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد طهران.
وأوضح زنكنة في تصريح لـ بلومبرغ نشر اليوم الاثنين، أن اوضاع السوق الحالية دون شك تؤثر على صادرات ايران النفطية ولكن ليست بقدر الاخرين، حيث إن ايران لاتصدر كميات كبيرة من النفط، مؤكدا بالوقت ذاته فشل اميركا بتصفير الصادرات.
وبيّن أنه مقاومة ايران للحظر على مدى نحو عامين أمر لايُصدق وهامة للغاية، معربا عن ثقته بانها تشكل انجازا كبيرا بحيث تمت ادارة الاقتصاد سيما معيشة الطبقة الاقل دخلا في هذه الظروف، حيث إن ورغم صعوبة توفير المواد الغذائية والادوية الا أننا لم نواجه تحديا بتوفير هذه السلع للناس وأن هذه العملية ستتواصل.
وأشار وزير النفط الى  أن ايران تواجه حظرا في بيع المشتقات والنفط والبتروكيماويات والحديد والنحاس متسائلا كيف سداد واردات الاغذية والادوية إذا؟ مؤكدا أنهم (الاميركيون) يواصلون ضغوطا على الشعب الايراني سيما الشريحة الفقيرة ما يستدعي متابعة الموضوع في محكمة دولية بالمستقبل.
 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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