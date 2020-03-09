تم فرش مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء المقدسة، بـ3500 سجادة ثمينة.

أفادت وكالة انباء فارس، ان مرقد الامامين العسكريين عليهما لسلام في مدينة سامراء، ومن اجل الوقاية من انتشار فايروس كورونا، تم تعقيمه تماما، حيث يتشرف الزوار يوميا بزيارة هذا المكان المقدس.

وتزامنا مع مناسبة ولادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، والتي صادفت في 13 رجب، اقيمت مراسم بعد صلاتي المغرب والعشاء، حيث استضافت المواكب المحيطة بالمرقد الزوار بهذه المناسبة.

ومن اجل توفير المزيد من الراحة لزوار مرقد الامامين العسكريين، تم فرش المرقد بقرابة 3500 سجادة ثمينة في صحن وأروقة هذا المرقد.

وتم فرش 1500 سجادة في مرقد ورواقق الامام الهادي عليه السلام، و2000 سجادة في صحن ورواق السيدة نرجس عليها السلام.

وانجزت عملية فرش السجاد، بهمة خدمة المرقد، والآن بإمكان الزوار المرور بسهولة والتنقل من الباحة الى داخل الصحن والرواق. كما ان على الزوار ان يسلموا احذيتهم عند مدخل باب القبلة وباب المراد للقسم المخصص بالاحذية.