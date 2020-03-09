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رقم الخبر: 277846 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 16:59 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير الصحة الإيراني يؤكد على إعداد أبحاث شاملة لمكافحة "كورونا"

وزير الصحة الإيراني يؤكد على إعداد أبحاث شاملة لمكافحة "كورونا"

اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" على تكريس جميع الطاقات والامكانات لدى هذه الوزارة بما فيها الجامعات والمراكز التعليمية المنضوية، لاجراء دراسات وابحاث حول الامراض الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي رسالة الى مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا، صرح نمكي انه نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد، ينبغي تاسيس فرق عمل مختلفة لدى جامعات العلوم الطبية والعلاجية المنضوية تحت الوزارة بهدف اجراء دراسات شاملة حول ابعاد هذا المرض.
واكد وزير الصحية الايراني، ضرورة التركيز في هذه الدراسالت على معلومات بشان نسبة الاصابات ومسح للاعمار المعرضة للاصابة ومدى تاثير الادوية على الفيروس، وحجم الوفيات المترتبة على الاصابة بكورونا، وقوة انتشار الفيروس والبرامج الوقائية اللازمة للحد من ذلك، وتاريخ انتشار الفيروس في البلاد وتاثير السلوك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على تفشي الاصابة بالفيروس ومقارنة ظروف البلاد مع سائر الدول؛ وغيرها من القضايا ذات الصلة.
ولفت نمكي الى ان هذه الابحاث والدارسات حول فيروس كورونا تضطلع بدور كبير في دعم الكوادر الطبية والعلاجية لمكافحة هذا المرض والحد من انتشاره.
يذكر انه بناء على اخر احصائية صادرة اليوم عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا في ايران 237 شخصا والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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