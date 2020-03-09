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رقم الخبر: 277845 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 16:58 الاقسام: محليات  
ايران.. الإفراج عن 70 ألف سجين مؤقتاً لمنع تفشي "كورونا"

ايران.. الإفراج عن 70 ألف سجين مؤقتاً لمنع تفشي "كورونا"

اعلن رئيس مصلحة السجون الايرانية، اصغر جهانغير، عن منح اجازة لـنحو 70 ألف سجين لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وقال جهانغير في اجتماع كبار المسؤولين القضائيين، ان هذا الاجراء اتخذ تنفيذا لقرار رئيس السلطة القضائية كاجراء وقائي وفي اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا وضمان صحة السجناء.
واكد رئيس مصلحة السجون ان وتيرة منح الاجازات للسجناء ستتواصل مع الاخذ بنظر الاعتبار الشروط القانونية المدرجة في قرار رئاسة السلطة القضائية.
واكد جهانغير على ضرورة الفصل بين السجناء الذين لديهم امراض مزمنة مثل السكري والربو عن غيرهم، وضرورة تعزيز الرقابة الصحية لمنع الاصابة بفيروس كورونا، وقال: في ضوء الإجراءات التي اتخذت في السجون في الشهر الماضي، فإن الظروف الصحية للسجناء تحت السيطرة الكاملة.
بدوره نوه رئيس السلطة القضائية في هذا الاجتماع قائلا: يجب أن يستمر الافراج عن السجناء طالما أنه لا يؤدي إلى انعدام الأمن في المجتمع، مع اعطاء الاولوية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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