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رقم الخبر: 277841 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 16:57 الاقسام: محليات  
جهوزية وزارة الدفاع لإقامة المستشفيات الميدانية في أنحاء البلاد

جهوزية وزارة الدفاع لإقامة المستشفيات الميدانية في أنحاء البلاد

اعلن مساعد القائد العام للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية ، جاهزية هذه القوة لاقامة المستشفيات الميدانية في مختلف انحاء البلاد.

واضاف العميد نوذر نعمتي في تصريح له اليوم الاثنين ان القوات المسلحة تقف الى جانب وزارة الصحة لتقديم اي نوع من الخدمات الى المواطنين من اجل القضاء على فيروس كورونا.

وتابع قائلا : ان القوة البرية للجيش على مستوى البلاد وبالاستفادة من تجهيزاتها وامكانات قدراتها البشرية تقف في الخط الاول لمواجهة هذا الفيروس والقيام بتطهير المدن والاماكن العامة بالمحاليل الطبية الخاصة في هذا المجال .
واعلن العميد نعمتي عن تاسيس مستشفى ميداني في مدينة قم والاستعداد لاقامة مستشفيات مماثلة في المحافظات الاخرى عند الحاجة.
وحذر المواطنين من ان بعض وسائل الاعلام المعادية ومواقع التواصل الاجتماعي تسعى لنشر الرعب واثارة الخوف بين الناس ، لذا فان المطلوب من المواطنين ان لايكترثوا لما تبثه هذه الجهات وان يتابعوا الاخبار عن طريق المراجع الرسمية في البلاد.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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