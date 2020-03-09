الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الإثنين ١٤ رجب ١٤٤١
الإثنين , مارس 09, 2020
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
بعد تلاشي ثقتها بالتوصل لاتفاق مع أمريكا.. بيونغ يانغ تواصل تدريباتها وتطلق 3 مقذوفات
كورونا يقترب من ترامب
الكونغو.. قائد المخابرات مات شنقا وليس بنوبة قلبية
إيطاليا تحجر على ربع مواطنيها صحيا لردع تفشي "كورونا"
أزمة جديدة في أفغانستان.. المتنافسان على الرئاسة يرسلان دعوات موازية لحفلي تنصيب
للمزید
رقم الخبر: 277840
تاريخ النشر: آذار 09, 2020
الوقت: 16:56
الاقسام: محليات
آخر إحصاء رسمي حول "كورونا" في إيران
الکلمات المفتاحية
آخر إحصاء رسمي
كورونا
إيران
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يلتقي عادل عبدالمهدي
شمخاني يلتقي عدداً من قادة الأحزاب والتيارات السياسية العراقية
توصية معنوية من قائد الثورة إثر عدم إقامة مراسم الإعتكاف
شمخاني وصالح يؤكدان ضرورة التعاون بين ايران والعراق في مكافحة الارهاب
ايران.. الإفراج عن 70 ألف سجين مؤقتاً لمنع تفشي "كورونا"
مسؤول عسكري: لا إصابة بفيروس "كورونا" في معسكرات القوة البرية
كاتب باكستاني: إيران هي صوت الشعوب المضطهدة في المنطقة
الداخلية الايرانية: البقاء في المنازل أفضل دعم يقدمه المواطنون في مواجهة "كورونا"
شمخاني يغادر بغداد عائداً إلى طهران
شمخاني: أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي أمور مهمة جداً لإيران
آخر إحصاء رسمي حول "كورونا" في إيران
اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة يدين قتل المسلمين في الهند
ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391
"الصحة" البرلمانية تعقد إجتماعا طارئاً بحضور لاريجاني ووزير الصحة
بحرية الحرس الثوري تنشئ مستشفى متنقلاً بمحافظة جيلان
لمكافحة فيروس كورونا.. طفلة صينية تقدم هدية للأطفال الإيرانيين
القضاء الايراني ينتقد صمت أدعياء حقوق الإنسان إزاء الجرائم ضد المسلمين في الهند
سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد السفير الايراني
وفاة النائبة "فاطمة رهبر" بعد إصابتها بفيروس كورونا
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاربعاء
وزير الصحة يعلن إنطلاق مشروع التعبئة الوطني لمكافحة فيروس "كورونا"
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
قائد الثورة يدعو الحكومة الهندية للوقوف بوجه الهندوس المتطرفين
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 107 أشخاص والمصابين الى 3513
عمران خان يثمّن تصريحات قائد الثورة المنددة بالمجازر ضد المسلمين بالهند
وفاة الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام إثر إصابته بفيروس "كورونا"
ايران تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإنهاء المجازر بحق المسلمين في الهند
إغلاق المدارس والجامعات في ايران حتى 20 آذار بسبب "كورونا"
شمخاني: سنبحث حول تنمية العلاقات الثنائية مع المسؤولين العراقيين
لاریجاني يثمّن روح الأمل لدى الإيرانيين لمواجهة فيروس "كورونا"
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة سيد محمد ميرمحمدي
إرتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 124
الرئيس روحاني: سنتجاوز أزمة "كورونا" في أقصر فترة ممكنة
قائد الثورة يدعو المواطنين إلى الإلتزام بالتوجيهات الخاصة للوقاية من "كورونا"
ايران تزيح الستار عن صاروخ "رعد 500"
إصابة "معصومة ابتكار" بفيروس كورونا
سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد السفير الايراني
وزیر الصحة: سنهزم فيروس کورونا قطعاً
وفاة النائبة "فاطمة رهبر" بعد إصابتها بفيروس كورونا
مسؤول ايراني يتعافى بعد إصابته بفيروس كورونا
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد
قائد سلاح الجو الايراني: أعددنا خطة لتصنيع مقاتلات شبح
الرئيس روحاني يرعى افتتاح طريق الشمال السريع
تمثال ضخم للشهيد "قاسم سليماني" على الحدود الفلسطينية
ايران تطلق اليوم قمراً صناعياً بسرعة 7400 كلم
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاحد
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء
ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا" في إيران إلى 12 شخصاً
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر