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رقم الخبر: 277839 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 16:56 الاقسام: محليات  
مصدر مسؤول: الرعايا الأجانب غيبر مسموح لهم بدخول مدينة مهران

مصدر مسؤول: الرعايا الأجانب غيبر مسموح لهم بدخول مدينة مهران

اعلن حاكم مدينة مهران (في محافظة ايلام - غربي البلاد)، منع دخول الرعايا الاجانب الى المدينة؛ مؤكدا انه في حال العثور عليهم سيتم عودتهم فورا.
وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا اليوم الاثنين، قال "اسد قاسمي" : لو شوهد زوار اجانب مصابين بفيروس كورونا في مهران، سيخضع هؤلاء للاجراءات القانونية اللازمة ومن ثم اعادتهم الى العراق.
وحول البرامج الوقائية المتعبة في مهران للحد من تفشي الفيروس، اكد قاسمي ان جمع الطرقات والارصفة خضعت لعمليات التعقيم والتطهير.
وفي معرض الاشارة الى اغلاق معبر مهران الحدودي، قال : انه تقرر حتى اشعار اخر غلق جميع منافذ المدينة على شاحنات النقل والمركبات غير المحلية؛ مبينا ان سائقي الشاحنات ملزمون بتفريغ شحناتهم على مداخل المدينة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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