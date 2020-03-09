  • الإثنين ١٤ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277837 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:07 الاقسام: منوعات  
حريق في الكويت يتسبب بوفاة 8 أطفال أشقاء

حريق في الكويت يتسبب بوفاة 8 أطفال أشقاء

توفي 8 أطفال أشقاء السبت نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.

وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن المتوفين جميعهم أشقاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 8 أشهر، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف المصدر أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقا في الحادث المأساوي، لافتا إلى أن الحريق شب في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0616 sec