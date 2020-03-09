خرجت الدبة "روزا" ودب الهيمالايا "بدور" من حظيرة حديقة الحيوان في موسكو حيث ناما طيلة الشتاء ليقوما الآن.

أفاد بذلك ناطق باسم حديقة الحيوان بموسكو فقال إن الدببة استيقظت قبل الوقت المحدد بشهر واحد، مع العلم أنها تستيقظ عادة في مطلع أبريل مع ذوبان الثلج.

لكن شتاء العام الجاري تميز بدفء غير عادي وعدم وجود الثلج، ما دفع بالدببة في الأسر وفي الغابة إلى القيام من السبات.

وقال الناطق إن الدببة في حديقة الحيوان باتت تستيقظ تدريجيا منذ منتصف فبراير حيث بدأ موظفو حديقة الحيوان يقدمون لها وجبات طعام خفيفة من التفاح وأوراق السلطة والقليل من الخضروات لتتكيف تدريجيا مع الوجبات المعتاد عليها.