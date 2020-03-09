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رقم الخبر: 277834 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
ستة أفلام ايرانية تشد الرحال إلى مهرجان ميلنيوم الدولي

ستة أفلام ايرانية تشد الرحال إلى مهرجان ميلنيوم الدولي

يستضيف مهرجان ميلنيوم الوثائقي الدولي هذا العام 6 أفلام وثائقية طويلة وقصيرة ايرانية ومشتركين بأقسام مختلفة من المهرجان البلجيكي.

وستعقد هذه الدورة من المهرجان من تاريخ 27 مارس حتى 4 ابريل في مدينة بروكسل البلجيكية.

والأفلام المشاركة بالقسم التنافسي الأصلي للأفلام الوثائقية الطويلة بهذا المهرجان هي: «ظلال بلا شمس» (سایه‌هاي بي خورشید) للمخرج «مهرداد اسكويي» و«مشروع زواج» (بروزه ازدواج) اخراج مشترك بين «عطيه عطار زاده وفيروز آباد وحسام اسلامي» لتمثل السينما الإيرانية بالقسم التنافسي.

كما سيعرض الفيلم الوثائقي «ليس هناك مكان للملائكة» (جایي براي فرشته‌ها نیست) للمخرج «سام كلانتري» بقسم رؤية الشباب و«آشو» للمخرج «جعفر نجفي»، انيميشن «تغريد العصفور» للمخرجة «فرزانه اميدوارنيا» و«أهل الماء» (اهل اب) من اخراج «آزاده بيزاركيتي» ليمثلا ايران بقسم الأفلام الوثائقية القصيرة بهذه الفعالية الفنية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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