وسيعرض الفيلم في القسم التنافسي للدورة التاسعة للمهرجان التي تقام في ابريل المقبل.

ويروي الفيلم لحظات مختلفة من حياة النساء في طهران القديمة والجديدة ويأتي في ملخص الفيلم أنه في ليلة مظلمة حكت فتاة شابة تدعى (طلعت) لوالدتها وأخيها قبل ذهابهم للنوم قصة مرعبة وخاف أخوها لدرجة إنه لم يذهب لإحضار ماء الشرب من المطبخ فذهبت هي لتحضر الماء وعند عودتها وجدت أن أمها وأخيها قد اختفيا وفجأة يظهر رجل وإمرأة داخل الغرفة لتكتشف الحقيقة....

وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان «Mill Valley» الدولي الثاني والاربعين في امريكا ومهرجان بنغلاديش الدولي الثالث لأفلام الناشئين ومهرجان «ENE» السينمائي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية ومهرجان «إيرلي بيرد» الدولي الخامس عشر لأفلام الطلاب في بلغاريا ومهرجان «Weyauwega» الدولي التاسع في امريكا ومهرجان «Nuit Trop Courte Une» الدولي السابع عشر في فرنسا.

وقد فاز «الموت التدريجي» بجائزة مهرجان طهران الخامس والثلاثين للفيلم القصير والجائزة الكبرى لمهرجان «آسوريك» الإقليمي وجائزة مهرجان «اوراسيا» الدولي في روسيا.