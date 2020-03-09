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رقم الخبر: 277831 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:16 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان (Big Muddy) يهدي جوائز لثلاثة أفلام ايرانية

مهرجان (Big Muddy) يهدي جوائز لثلاثة أفلام ايرانية

أهدى مهرجان Big Muddyالدولي في الولايات المتحدة جوائزه الى ثلاثة افلام ايرانية.

وحصل «دورة تعليم قيادة السيارة» (كلاس رانندكي) للمخرجة مرضية رياحي على جائزة أفضل فيلم روائي من المهرجان ونال «أثناء» (دربين) للمخرج علي يار راستي الجائزة الثانية لأفضل فيلم من المهرجان وفاز «ليلة واحدة» (يك شب) للمخرجة آيدا علي مددي بجائزة افضل فيلم قصير لاتتجاوز مدته الـ10 دقائق من المهرجان.

وأقيم الحفل الختامي للدورة الثانية والأربعين للمهرجان في الأول من مارس الجاري بإهداء الجوائز الى الفائزين.

ويعتبر مهرجان Big Muddy الدولي من أقدم المهرجانات في مجال الأفلام المستقلة في الولايات المتحدة التي يتولى مهمة إقامته الطلاب الجامعيين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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