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رقم الخبر: 277830 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
ترشح مخرجين إيرانيين لجوائز مهرجان (Scout)

ترشح مخرجين إيرانيين لجوائز مهرجان (Scout)

ترشح المخرجان الإيرانيان جيوار فرج زاده وبارسا بزركاني لكسب جوائز من الدورة الرابعة لمهرجان Scout السينمائي في الولايات المتحدة.

ويختص هذا المهرجان بمنافسات أفلام المخرجين الشباب تحت سن الـ24 عاما، وذلك بهدف تمكين وترغيب المواهب الشابة السينمائية.

وترشح فيلم «سه روك» للمخرج جيوار فرج زاده وفيلم «العويل» للمخرج بارسا بزركاني لكسب جوائز من هذه الدورة بالمهرجان.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان Scout السينمائي في الفترة 16 حتى 18 أبريل في مدينة بوستون الأميركية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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