وأعلن مركز «إبن سینا» للدراسات الإسلامیة ان هذا المركز یهدف الی تنمیة البحث القرآني في روسیا وإستعراض نموذج من البحوث في ایران وأیضاً إختیار بحوث من الموسوعات الإیرانیة الشهیرة وترجمتها الی الروسیة.

وقام المرکز بطباعة المقالات القرآنیة بالتعاون مع مركز الدراسات التابع لمتحف «سانت بطرسبورغ» للأنثروبولوجيا ودار «صدراء» للطباعة والنشر في روسیا.

ومن أبرز المقالات التي تمت ترجمتها وطباعتها في روسیا مقال «التنزیل» للکاتب «هادي رهنما»، و«إعجاز القرآن» للکاتب «محمد هادي معرفت»، و«التحدي» للکاتب «علي مأموري»، و«الترتیل والتجوید» للکاتب «محمد علي لساني فشارکي»، و«التلاوة» للمقرئ الايراني «کریم دولتي»، و«التفسیر» للکاتب والباحث القرآني «أحمد باکتشي».

ومن المقالات الأخرى هي «ترجمة القرآن»، و«التأويل في القرآن الكريم» للباحث أحمد باكتشي، و«ترجمة القرآن الى الفارسية» للأستاذ «آذرتاش آذرنوش»، و«ترجمة القرآن الى اللغات الأخرى» للباحث «فرامرز حاج منوتشهري»، و«التأويل من منظور العرفان الاسلامي» للكاتب «علي أشرف امامي».

ويعد نشر الأعمال القرآنية أحد المشاريع المحورية لمركز «ابن سينا» في روسيا، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع الأكاديمي الروسي لإجراء مناقشات علمية حول القرآن وبهدف شرح تعاليم القرآن الكريم.