أفادت لجنة عواصم الثقافة الأفريقية، السبت، أنه تقرر تأجيل الإطلاق الرسمي للاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الأفريقية، الذي كان مرتقبا يوم 26 مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع التدابير المتخذة من طرف السلطات المغربية، في إطار مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقرر المغرب، الخميس، تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار عقب الإعلان عن ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطنة مغربية (89 عاما) قادمة من إيطاليا، الخميس، وهي في حالة حرجة كونها مصابة بمرض مزمن"، بحسب ما أفاد مدير مصلحة الأوبئة بوزارة الصحة.

وسبق ذلك إعلان وزارة الصحة المغربية، الاثنين الماضي، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة أن الحالة لمواطن مغربي، يقيم في إيطاليا.

وأضافت الوزارة في بيان: "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".