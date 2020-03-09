بدت المنازل المطلة على بحيرة إيري في نيويورك "مجتمدة"، على خلفية العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق شرقي الولايات المتحدة على مدى يومين.

ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن سكان منطقة هامبورغ في نيويورك، استيقظوا على وقع منازل مغطاة بكمية كبيرة من الجليد، ما جعلها تبدو كأكواخ مظلمة.

واستغل المصورون في المنطقة غير البعيدة على بحيرة إيري، الفرصة والتقطوا صورا مذهلة، أظهرت المنازل والأشجار مغطاة كاملة بالجليد، واصفين إياها بـ"المخيفة".

ويتخوف السكان من مدى تأثير الجليد على هياكل منازلهم، بعد ذوبانه.

وفي هذا الصدد، قال إد ميس، الذي عاش هناك لمدة 8 سنوات: "تبدو المنازل غير حقيقية من الخارج وكأنها مصطنعة، لكنها من الداخل مظلمة. الأمر مخيف ومرعب".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن سلامة هياكل منازلنا حين يبدأ الجليد في الذوبان، وذلك بسبب ثقله على السقف".

ومنذ الخميس الماضي، انخفضت درجة الحرارة في هامبورغ إلى 11 درجة تحت الصفر، تزامنا مع عاصفة ثلجية ضربت المنطقة.