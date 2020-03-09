قط بري ينجو بصعوبة من قبضة ثعبان ضخم معركة حامية الوطيس، نشبت بين ثعبان ضخم وقط بري، قبل أن يتدخل السكان المحليون في بلدة لاس لاجيتاس بالأرجنتين، لإنهائها.