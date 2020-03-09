  • الإثنين ١٤ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277824 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:09 الاقسام: منوعات  
قط بري ينجو بصعوبة من قبضة ثعبان ضخم

قط بري ينجو بصعوبة من قبضة ثعبان ضخم

معركة حامية الوطيس، نشبت بين ثعبان ضخم وقط بري، قبل أن يتدخل السكان المحليون في بلدة لاس لاجيتاس بالأرجنتين، لإنهائها.

ووثق مقطع فيديو المعركة التي شهدت قيام الثعبان بالالتفاف حول القط البري بينما يكافح الأخير من أجل النجاة.

وفي النهاية تمكن مجموعة من السكان المحليين، من فصل كلا الحيوانين وإطلاق سراح القط من قبضة الثعبان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2930 sec