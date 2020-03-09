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رقم الخبر: 277822 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:09 الاقسام: منوعات  
وزارة الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر

وزارة الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر

نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، ما تردد بشأن تساقط هرم زوسر، قائلا: "لو جميع الأهرامات في العالم وقعت فهرم زوسر لا يقع، بسبب طريقة بنائه".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "extra news"، أن أعمال ترميم هرم زوسر، بدأت منذ عام 2004 وتوقفت في أحداث عام 2011، ثم استأنفت مرة أخرى في 2017، ذاكرا أنه أقدم بناء حجري في العالم.

وأوضح أن أعمال الترميم تضمنت تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وترميم المدخل الجنوبي، موضحا: "لأول مرة يستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل، وأيضا سيتم عرض تابوت الملك زوسر".

وأكد أنه سيتم افتتاح الهرم المدرج، في سقارة يوم الخميس المقبل بحضور وزير السياحة والآثار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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