نصائح للتعامل مع البنت المراهقة ليس هنالك شك من أن رابطة الأم والابنة هي من أقوى وأجمل الروابط، وهي رابطة خاصة جداً، وأنت كأم تقع على عاتقك مسؤولية كبيرة. ومع أن الابنة تبقى بحاجة إلى والدها، لكن الاحتياج يختلف، وما يوفره كلا الأبوين يختلف عن الآخر، لذا أقدم لك كخبيرة تربية أطفال بعض النصائح حول ما تحتاجه ابنتك منك كأم: