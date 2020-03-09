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رقم الخبر: 277816 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 15:11 الاقسام: اجتماعيات  
نصائح للتعامل مع البنت المراهقة

نصائح للتعامل مع البنت المراهقة

ليس هنالك شك من أن رابطة الأم والابنة هي من أقوى وأجمل الروابط، وهي رابطة خاصة جداً، وأنت كأم تقع على عاتقك مسؤولية كبيرة. ومع أن الابنة تبقى بحاجة إلى والدها، لكن الاحتياج يختلف، وما يوفره كلا الأبوين يختلف عن الآخر، لذا أقدم لك كخبيرة تربية أطفال بعض النصائح حول ما تحتاجه ابنتك منك كأم:

إليك بعض النصائح للتعامل مع البنت المراهقة:

- تحتاج أن تقيّمي كيانها وليس إنجازاتها، ابتعدي عن المقارنات وقيّمي جوهر ابنتك، فهنالك الكثير الذي قد يؤثر على إنجازاتها في أوقات ما. دعي حبك لها غير مشروط. أكدي لها بأنك مؤمنة بقدراتها وقيّمي الجهود التي تبذلها لا النتائج.

- آمني بطاقاتها وبشخصيتها كي تعزز ثقتها بنفسها وأشعريها دائماً بأن باستطاعتها تحقيق الكثير والمزيد.

- كوني لها المثال، باعتنائك بنفسك وصحتك كي تتعلم تناول الغذاء الصحي والاهتمام بنظافتها ومظهرها.

- انتبهي لعلاقاتك وتصرفاتك وردود أفعالك، فهي تتعلم من خلالك تقييم البشر والتعامل معهم.

- علميها كيف تحترم نفسها وتزيد ثقتها بنفسها، وذلك أيضاً من خلال تصرفاتك مع المحيطين.

- اقضي وقتاً معها، حاولي أن تقضي أوقاتاً خاصة أنت وهي فقط، كأن تتفسحا معاً، أو تتناولا الطعام خارج المنزل أو الذهاب للسينما فهذا سيقوي الأواصر بينكما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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