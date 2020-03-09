وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 7161 لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 43 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 237 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2391 شخصا.