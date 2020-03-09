  • الإثنين ١٤ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 09, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277815 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: محليات  
ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391

ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391

أعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 7161 لغاية الان.
واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 43 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 237 شخصا.
واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2391 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0627 sec