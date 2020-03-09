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رقم الخبر: 277814 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 14:19 الاقسام: سياحة  
كهف «سفيد خاني» في اراك.. منطقة طبیعیة تجذب السیاح
يوجد العدید من الینابیع بالقرب منه

كهف «سفيد خاني» في اراك.. منطقة طبیعیة تجذب السیاح

یعتبر كهف سفید خاني من المناطق الطبیعیة المهمة لجذب السیاح یقع في مدینة أراك علی بعد 18 كیلومتراً عن المدینة.

 یقع هذا الكهف في جبل یدعی بنفس الإسم. إنّ وجود العدید من الینابیع في سفوح هذا الجبل، هو سمة ممیزة أخری لهذه الظاهرة الطبیعیة. وأیضاً هناك عند بوابة الكهف تجد مدخناً یسمی مدخن جن، مما یضیف علی سحر هذه المنطقة.

 

كهف «سفيد خاني» كهف «سفيد خاني»
كهف «سفيد خاني» كهف «سفيد خاني»
كهف «سفيد خاني» كهف «سفيد خاني»
كهف «سفيد خاني» كهف «سفيد خاني»
كهف «سفيد خاني» كهف «سفيد خاني»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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