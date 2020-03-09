یعتبر كهف سفید خاني من المناطق الطبیعیة المهمة لجذب السیاح یقع في مدینة أراك علی بعد 18 كیلومتراً عن المدینة.

یقع هذا الكهف في جبل یدعی بنفس الإسم. إنّ وجود العدید من الینابیع في سفوح هذا الجبل، هو سمة ممیزة أخری لهذه الظاهرة الطبیعیة. وأیضاً هناك عند بوابة الكهف تجد مدخناً یسمی مدخن جن، مما یضیف علی سحر هذه المنطقة.