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رقم الخبر: 277813 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 14:15 الاقسام: سياحة  
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن» في مشهد.. بناء ذو أربعة ايوانات

مقبرة «الشيخ محمد المؤمن» في مشهد.. بناء ذو أربعة ايوانات

يوجد في شارع آخوند الخراساني (خاکي) قبة خضراء وهي مكان دفن الشيخ محمد المؤمن عارف استرآبادي و هو أحد عرفاء القرن العاشر الهجري.

مقبرة القبة الخضراء هي بناء باربعة ايوانات وباللون الفيروزي بناؤه ثماني الاضلاع. كانت المقبرة في السابق ضمن مقابر الصفويين التي كانت تسمى ميرهوا، بمرور الزمان تم احاطتها بسور، كانت المقبرة تقع اطراف مدينة مشهد ولكن نتيجة التوسع العمراني اصبحت اليوم في قلب مدينة مشهد.


 

مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»مقبرة «الشيخ محمد المؤمن»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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