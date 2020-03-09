يوجد في شارع آخوند الخراساني (خاکي) قبة خضراء وهي مكان دفن الشيخ محمد المؤمن عارف استرآبادي و هو أحد عرفاء القرن العاشر الهجري.

مقبرة القبة الخضراء هي بناء باربعة ايوانات وباللون الفيروزي بناؤه ثماني الاضلاع. كانت المقبرة في السابق ضمن مقابر الصفويين التي كانت تسمى ميرهوا، بمرور الزمان تم احاطتها بسور، كانت المقبرة تقع اطراف مدينة مشهد ولكن نتيجة التوسع العمراني اصبحت اليوم في قلب مدينة مشهد.



