يقول علماء الاثار ان قلعة التنین تعود الى ما قبل الاسلام وكانت مكان للسكن حتى القرن الماضي.

تقع القلعة على مرتفع مشرف علي مدينة لار وطولها 700 متر وعرضها 170 مترا.فوق الجبل الذي توجد فيه القلعة يمكن مشاهدة بقايا اثر القبو، المسجد، الحمام، المقبرة، البئر، المطحنة، ومكان تخزين الماء وكذلك يمكن مشاهدة بقايا البرج والحصار الذي كان حول القلعة .

تتألف القلعة من ثلاثة اقسام الجدران الصخرية ؛ القلعة العليا والوسطى . لم يبق من القلعة سوى القلعة العليا والبناء المعرف فيه وهو قبر والدة نادر الدين شاه وان ،باقي اقسام القلعة تهدمت بسبب عدم الاهتمام .

ممكن مشاهدة مابقي من القلعة عند صعودك على تل شمال مدينة لار.

ان قلعة التنین هي من القلاع القديمة في مدينة لار ولان شكلها يشبه التنین عرفت بهدا الاسم .

ان أقدم الاثار المكتشفة هناك تعود الى العهد الساساني . يوجد اعلى الجبل بئر محفور وسط الصخور ويسمى دولاب.