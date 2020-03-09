وتقع هذه البحيرة على مسافة 45 كيلومتراً غرب مدينة ارومية ووسط جبال قريبة من حدود ايران و تركيا.

هذه البحيرة الجميلة البكر تقريباً ولكونها تقع على مسافة بعيدة عن مدينة ارومية، مازالت تحتفظ بجمالها الطبيعي الخلاب البكر.مساحة البحيرة تبلغ 5 هكتارات، حيث تعيش فيها أنواع الأسماك وخاصة السلمون وتحط فيها انواع الطيور المهاجرة. وتقع بحيرة مارميشو في طريق نهر ذي ماء غزير. تتزين مارميشو في فصل الصيف، بأنواع النباتات والأعشاب. وهذه البحيرة تكونت من تجمع مياه نهر «نازلي تشاي» في وسط واد جبلي. يقدر عمق بحيرة مارميشو الى ما يتراوح 50و60 متراً. وفي الإمتداد من نهر نازلي تشاي الى البحيرة، تطالعنا أنواع مختلفة من أشجار الغابات، هذا وتحيط البحيرة أشجار الصفصاف فضلاً عن كثرة أشجار الجوز وعلى مقربة من القرى والأرياف، كما تضفي أشجار أخرى كالبلوط والعناب والكمثرى والزعرور البري واللوز والصنوبر وغيرها من الشجيرات، تضفي جمالاً اضافياً على نضارة هذه الطبيعة الخضراء، مما جعل المنطقة مكاناً مناسباً لتربية النحل وانتاج العسل.

تغذي هذه البحيرة في الحقيقة روافد مائية تجري في الجزء الشمال الغربي لايران والمتاخم لتركيا، بيد أن المصدر الرئيس للبحيرة يأتي من الأراضي التركية. بحيرة مارميشو ونظراً لموقعها الجبلي ومحاطة بالغابات والمياه لذا اعدت من اكثر المناظر الطبيعية جمالاً، مما يعد مكاناً مناسباً للترويح عن النفس وأخذ السائح قسطاً من الراحة هناك.

بحيرة مارميشو تبلغ ذروة جمالها خلال شهري ارديبهشت وخرداد من التقويم الايراني (أي فيما بين شهري آيار- مايو وحزيران- يونيو)؛ بيد ان بإمكان السياح ومحبي الطبيعة زيارة هذه المنطقة في فصلي الربيع والصيف أيضاً والاستمتاع بجاذبية بحيرة مارميشو الطبيعية البكر.



