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رقم الخبر: 277810 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 14:04 الاقسام: سياحة  
عمارة «المسعودية» في طهران.. هندسة تقليدية

عمارة «المسعودية» في طهران.. هندسة تقليدية

تعد عمارة المسعودية التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات من أجمل المباني التاريخية في وسط طهران ويعود تاريخها إلى فترة القاجار. إلى جانب أهميتها التاريخية التي تعود إلى عام 1879، يتيح هذا القصر للزوار تجربة كاملة لثقافته وتاريخه في المقهى الدافئ، بهندسته المعمارية التقليدية ونوافذه الزجاجية الملونة والتي تعد خوادمها جهات فاعلة في المسرح المحلي. واخذك جولة حول الحدائق والنافورات ستكمل نزهة هذا القصر الذي لا ينسى.

وتم تزيين قصر ديوانه خانه بالجص ، والزجاج الملون ، والسيراميك ، والأبواب والشبابيك الجميلة ، وأنماط الأزهار المتماثلة والزخارف الهندسية ، والخط العربي ، والجداريات.

وتم بناء القصر في عام 1878 بأمر من ناصر الدين شاه قاجار لابنه مسعود ميرزا ​​حاكم أصفهان. بمرور الوقت ، تم استخدامه لأغراض ثقافية وتاريخية وسياسية مختلفة (مركز التجمع الرئيسي للثورة الدستورية الإيرانية 1905-1911) ، أول مكتبة رسمية (1926) ، والمتحف الوطني لإيران ، ووزارة التعليم (1967 ).

شهد هذا القصر العديد من الأحداث، بما في ذلك تشكيل أول وزارة للتعليم وإنشاء أول مكتبة رسمية.

هناك قصران، مطعم، وقاعة مدخل في المجمع. يقدم المطعم ذو التصميم التقليدي المأكولات التقليدية والمشروبات في بيئة جميلة. هناك بعض الطبقات الثقافية وصالات العرض في هذا القصر التاريخي وتستخدم في مناسبات مختلفة على مدار العام.

 

عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
عمارة «المسعودية»عمارة «المسعودية»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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