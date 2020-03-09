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رقم الخبر: 277808 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 13:37 الاقسام: اقتصاد  
العملیات المصرفية الإلكترونية تنمو 37 بالمئة في ايران

العملیات المصرفية الإلكترونية تنمو 37 بالمئة في ايران

أعلن مدير ادارة المدفوعات بالبنك المركزي الايراني عن نمو العمليات المصرفية الالكترونية 37 بالمئة عقب ارشادات البنك الوقائية من فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "داود محمد بيكي" في تصريح اليوم الاثنين، بان العمليات الالكترونية التي تقدم الخدمات البنكية عن بعد، شهدت نموا بنسبة 37 بالمئة في شهر "اسفند" الايراني (بدأ 20 فبراير/شباط).
وأشار الى أن حجم الاقبال جاء بفعل تأكيدات البنك المركزي بضرورة الافادة من الخدمات المصرفية عن بٌعد، رفع قابلية تحويل المبالغ المالية عبر الانترنت من 30 الى 50 مليون ريال يوميا ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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