وأوضح "داود محمد بيكي" في تصريح اليوم الاثنين، بان العمليات الالكترونية التي تقدم الخدمات البنكية عن بعد، شهدت نموا بنسبة 37 بالمئة في شهر "اسفند" الايراني (بدأ 20 فبراير/شباط).

وأشار الى أن حجم الاقبال جاء بفعل تأكيدات البنك المركزي بضرورة الافادة من الخدمات المصرفية عن بٌعد، رفع قابلية تحويل المبالغ المالية عبر الانترنت من 30 الى 50 مليون ريال يوميا ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).