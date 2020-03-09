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رقم الخبر: 277806 تاريخ النشر: آذار 09, 2020 الوقت: 13:32 الاقسام: عربيات  
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

تعرّض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إلى محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة الخرطوم بحري شمال الخرطوم.

ووقع تفجير عند حوالى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، في حي الواحة بمنطقة الخرطوم بحري شمال الخرطوم.
وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة بعد الحادث، الذي أكده لاحقاً مدير مكتب رئيس الوزراء، علي بخيت، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال فيه إن عربة رئيس الوزراء تعرّضت لتفجير، و"الحمدلله لم يصب أحد بسوء".
من جهتها، كتبت زوجة حمدوك على صفحتها في "فيسبوك": محاولة تفجير سيارة حمدوك قبل دقائق. حمدوك بخير ولم يصب. شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء.. إذا ذاهب حمدوك سيأتي الف حمدوك من بعده. هذه الثوره لن تتوقف".

 
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مصدر الخبر: العربي الجديد
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