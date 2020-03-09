قال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، اليوم الأحد، إنه إذا لم توقف حركة طالبان هجماتها بنهاية الأسبوع، فسيتحول الجيش الأفغاني من "وضع الدفاع" إلى مهاجمة الجماعة المسلحة.

وأضاف أسد الله في بيان أن "القوات الأفغانية ستبقى في وضع دفاعي حتى نهاية هذا الأسبوع بناء على توجيهات من الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، ولكن إذا لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأسبوع، فإن قواتنا ستستهدف العدو في كل مكان".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت هذا الشهر أنها ستستأنف العمليات ضد القوات الأفغانية، على الرغم من استمرارها في وقف الهجمات على القوات الدولية، بعد اتفاق بشأن الحد من العنف، الذي أعقب التوقيع على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في قطر. بحسب "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل 7 جنود في هجوم، على مواقع الجيش في ولاية قندوز.

وأكدت الوزارة "مقتل 10 مسلحين ضمن الرد على الهجوم".

وفي السياق، قالت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، إن طالبان قتلت 6 مدنيين بهجمات نفذتها على مدى 24 ساعة مضت، بعد أيام قليلة من توقيع الحركة اتفاقا مع الولايات المتحدة لوقف العنف في البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة، نصرت رحيمي، عبر تويتر، "خلال 24 ساعة مضت، نفذت طالبان 33 هجوما إرهابيا على المدنيين الأفغان والقوات الأمنية في 16 ولاية، ما نتج عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة 14 آخرين".

وأوضح رحيمي أن القوات الأمنية قتلت 8 من المهاجمين وجرحت 15 آخرين، داعيا حركة طالبان إلى "وقف قتل المدنيين"، مهددا إياها بمواجهة أمنية.