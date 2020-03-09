التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني في بغداد اليوم الاحد رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي.

وخلال اللقاء تباحث شمخاني مع عبدالمهدي بشان العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة.

والتقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في بغداد اليوم الاحد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي وزعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.