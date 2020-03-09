وحضر هذا اللقاء الذي جرى في مكتب زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، العديد من الشخصيات وقادة الفئات والتيارات السياسية العراقية، من ضمنهم نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض اضافة الى السيد عمار الحكيم.

وجرى البحث خلال اللقاء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك منها قضايا العراق السياسية والمنطقة.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.